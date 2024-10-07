Крупнейший банк Кипра закрыл десятки тысяч счетов россиян с 2022 года

Мощный банк Кипра с 2022 года закрыл десятки тысяч счетов россиян. Кредитор сделал исключение только для одной группы лиц. Более того, этот банк проверяет свою базу клиентов еще с 2014 года.

Мощный банк Кипра закрыл десятки тысяч счетов россиян

Крупнейший банк Кипра с 2022 года закрыл ориентировочно 20 тысяч счетов, которые принадлежали россиянам. Об этом сообщили российские СМИ. Речь идет о Bank of Cyprus.

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Счета, которые закрыл кипрский банк, принадлежат 7 тысячам российских клиентов. Кредитор сделал исключение только для пенсионеров. Об этом рассказал представитель банка Карен Ле Канну.

Он также добавил, что банк начал проверять и "чистить" базу клиентов еще с 2014 года. Напомним, именно тогда Запад ввел санкции против России из-за аннексии Крыма.

К теме! Банки в России начали вводить ограничения на количество кредитных карт для клиентов. Ряд кредиторов заявил, что не будет выдавать более одной карты одному клиенту.

Представитель банка подметил, что в 2014 году доля российских клиентов составляла 4%. За 10 лет этот показатель уменьшилась до 0,4%.