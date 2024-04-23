Более 30 миллионов гривен за сутки: в Дии рассказали о важной поддержке украинцев

С 2022 года украинцы могут поддержать государство и ВСУ благодаря инвестициям в военные облигации. В частности, приобрести ценные бумаги можно в Дии, где обнародовали интересную статистику.

Напомним, что Министерство финансов Украины начало аукционы по продаже военных облигаций после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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В конце марта глава Минцифры Михаил Федоров сообщил, что с октября 2022 года украинцы успели купить более 4 миллионов военных облигаций в приложении Дия и заработали за этот период более 94 миллионов гривен.

Сколько украинцы инвестировали в государство за сутки

В официальном аккаунте Дия раскрыли, сколько за последние 24 часа украинцы приобрели военных облигаций. Кроме того, сообщили, какую сумму инвестировали в государство.

Согласно последним данным, за сутки через приложение Дия украинцы приобрели более 30 тысяч облигаций. Таким образом, государство получило более 30 миллионов гривен.

Спасибо, не останавливайтесь!,

– указали в конце сообщения.

Что известно об облигациях Облигации внутреннего займа (ОВГЗ) – это ценные бумаги, которые выпускает государство. Таким образом, оно занимает деньги у граждан. С помощью продажи облигаций покрывают дефицит в бюджете. Военные облигации отличаются от обычных тем, что средства от них направляют на нужды в военной отрасли.

Защитники "за" военные облигации

Днем ранее на аккаунте Дии опубликовали специальное видео о военных облигациях, главными героями которого выступили украинские защитники. В то же время в заметке указали, что военные облигации – действенный способ обеспечивать потребности фронта.

Стоит отметить, что в ролике военные рассказали об опыте Великобритании и США с военными облигациями во время войн. В частности, говорится о том, что британцы благодаря облигациям привлекли 3 миллиарда фунтов стерлингов в оборонный бюджет во время Первой мировой войны, тогда как американцы – 185 миллиардов долларов во времена Второй мировой войны. Также защитники призвали покупать военные облигации, которые выпускает Украина.