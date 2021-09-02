WhatsApp оштрафовали на рекордную сумму: почему в ЕС приняли сенсационное решение

Популярный мессенджер для смартфонов WhatsApp, который принадлежит Facebook, был оштрафован на рекордные 267 миллионов долларов за нарушение правил конфиденциальности данных в пределах Европейского Союза. Как отреагировали в WhatsApp – читайте дальше.

Соответствующее решение приняла Служба по защите данных Ирландии. В ведомстве отметили, что WhatsApp не на должном уровне информирует жителей ЕС относительно того, как мессенджер использует лично информацию своих пользователей и как делится ею с Facebook.

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WhatsApp оштрафовали на рекордную сумму

Кроме штрафа WhatsApp, который используют более 2 миллиардов людей во всем мире, обязали настроить свою политику конфиденциальности и способы взаимодействия с пользователями соответствии с европейским законодательством в этой сфере. Поэтому, вполне вероятно, что мессенджеру придется расширить свои стандарты. С другой стороны, некоторые пользователи и компании жаловались на то, что политика конфиденциальности WhatsApp слишком длинная и сложная.

Штраф WhatsApp в размереэто самое большое наказание, которое ирландский регулятор применил за нарушениеЭтот документ призван отстаивать право жителей Европейского Союза и еврозоны на персональную информацию.

WhatsApp оштрафовали на рекордную сумму / Фото Unsplash

Реакция WhatsApp

В компании заявили, что не согласны с решением европейского регулятора и будут его обжаловать. Кроме того, они отметили, что WhatsApp стремится предоставлять безопасные и конфиденциальные услуги. О предоставлении доступа к данным пользователей Facebook, то WhatsApp делится с техгигантом:

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номерами телефонов,

данным транзакций,

деловой взаимодействием,

информацией о мобильных устройствах,

IP-адресами и другой информацией.

Однако, в компании утверждают, что Facebook не имеет доступа к личным разговоров, данным о местонахождении или журналу вызовов.