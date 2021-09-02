WhatsApp оштрафовали на рекордную сумму: почему в ЕС приняли сенсационное решение
Источник:CNBC
Популярный мессенджер для смартфонов WhatsApp, который принадлежит Facebook, был оштрафован на рекордные 267 миллионов долларов за нарушение правил конфиденциальности данных в пределах Европейского Союза. Как отреагировали в WhatsApp – читайте дальше.
Соответствующее решение приняла Служба по защите данных Ирландии. В ведомстве отметили, что WhatsApp не на должном уровне информирует жителей ЕС относительно того, как мессенджер использует лично информацию своих пользователей и как делится ею с Facebook.
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WhatsApp оштрафовали на рекордную сумму
Кроме штрафа WhatsApp, который используют более 2 миллиардов людей во всем мире, обязали настроить свою политику конфиденциальности и способы взаимодействия с пользователями соответствии с европейским законодательством в этой сфере. Поэтому, вполне вероятно, что мессенджеру придется расширить свои стандарты. С другой стороны, некоторые пользователи и компании жаловались на то, что политика конфиденциальности WhatsApp слишком длинная и сложная.Штраф WhatsApp в размере 267 миллионов долларов – это самое большое наказание, которое ирландский регулятор применил за нарушение Общего регламента защиты данных. Этот документ призван отстаивать право жителей Европейского Союза и еврозоны на персональную информацию.
WhatsApp оштрафовали на рекордную сумму / Фото Unsplash
Реакция WhatsApp
В компании заявили, что не согласны с решением европейского регулятора и будут его обжаловать. Кроме того, они отметили, что WhatsApp стремится предоставлять безопасные и конфиденциальные услуги. О предоставлении доступа к данным пользователей Facebook, то WhatsApp делится с техгигантом:
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- номерами телефонов,
- данным транзакций,
- деловой взаимодействием,
- информацией о мобильных устройствах,
- IP-адресами и другой информацией.
Однако, в компании утверждают, что Facebook не имеет доступа к личным разговоров, данным о местонахождении или журналу вызовов.