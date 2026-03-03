Какие выплаты получают военные при ранении?

Ее предоставляют военнослужащим, находящихся в стационарах и других лечебных учреждениях, о чем сообщают в Департаменте социального обеспечения Министерства обороны Украины.

Выплата военным, которые в связи с ранением или травмой (если они были получены после введения военного положения и связанным с защитой Родины) находятся на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения или находятся в отпуске для лечения в связи с получением тяжелого ранения составляет 100 тысяч гривен. Это сумма за все время пребывания на таком лечении или в отпуске.

Обратите внимание! В случае повторного и каждого последующего пребывания военнослужащего на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения выплата дополнительного вознаграждения осуществляется в размере 100 тысяч гривен.

Военнослужащим, которые получили ранения и находятся на стационарном лечении выплачиваются ежемесячное денежное обеспечение по последним занимаемым должностям. Их размер составляет не менее 20 100 гривен в месяц.

Также предоставляется дополнительное вознаграждение – 100 тысяч гривен. Но на период не более четырех месяцев со дня выбытия из воинской части. Об этом говорится в Приказе "Об утверждении Порядка выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам".

Предоставляется ли выплата после четырех месяцев?

Денежное обеспечение после четырех месяцев (но не более чем за двенадцать месяцев подряд) непрерывного лечения выплачивается на основании заключения военно-врачебной комиссии о продолжении длительного лечения. Заключение ВВК о необходимости в длительном лечении является основанием для выплаты денежного обеспечения за этот период (но не более чем за двенадцать месяцев подряд).

Также, военнослужащим, которые в связи с ранением, признаны ограниченно годными к военной службе или непригодными совсем (с переосвидетельствованием через 6 – 12 месяцев) и зачислены в распоряжение соответствующих командиров, в течение двух месяцев со дня зачисления в распоряжение выплачивается денежное обеспечение. Оно предоставляется по последней занимаемой должности в полном объеме.

После пребывания в распоряжении более двух месяцев и до дня окончания пребывания в распоряжении таким военнослужащим ежемесячно выплачивается:

оклад по воинскому званию;

надбавка за выслугу лет;

дополнительное вознаграждение в размере 20 100 гривен.

Обратите внимание! Военные, которые одновременно имеют право на получение выплат по разным условиям, это дополнительное вознаграждение выплачивается в большем размере.

Что еще следует знать о выплатах военным в Украине?