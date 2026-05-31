Двойная выплата в июне: кто получит больше денег от государства

В июне часть украинцев сможет получить дополнительные средства от государства вместе с основной выплатой. Однако такая финансовая поддержка предусмотрена не для всех и предоставляется при определенных условиях.

Кто может получить две пенсии вместо одной?

В июне отдельные украинцы могут получить от государства сразу две выплаты вместо одной. Такая возможность предусмотрена в случаях, когда после смерти пенсионера остается невыплаченная сумма пенсии, на которую могут претендовать его родственники, напоминает Пенсионный фонд.

То есть, недополученная пенсия не аннулируется после смерти ее получателя. Закон позволяет членам семьи оформить эти средства и получить их в установленном порядке.

Важно! Право на выплату имеют родственники, которые проживали вместе с пенсионером на день его смерти. Также обратиться за деньгами могут нетрудоспособные члены семьи, которые находились на его иждивении.

Если на выплату претендуют несколько человек одновременно, сумма распределяется между ними равными частями.

Какие средства можно получить?

Фактически речь идет о пенсии, которую человеку уже начислили, но он не успел ее получить при жизни. Именно поэтому такую выплату иногда называют тринадцатой пенсией, хотя отдельной государственной программы с таким названием не существует.

Размер выплаты зависит от суммы средств, которые остались невыплаченными на момент смерти пенсионера.

Как оформить выплату?

Для получения денег необходимо обратиться в Пенсионный фонд лично или через вебпортал электронных услуг ПФУ. Подать заявление нужно в течение шести месяцев со дня открытия наследства.

Важно! Вместе с заявлением подают документы, которые подтверждают родственные связи, факт смерти пенсионера и совместное проживание с ним.

После проверки документов средства перечисляют на банковский счет заявителя или выплачивают через систему "Быстрая копейка" в Ощадбанке.

