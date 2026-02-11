Более 5 тысяч гривен: могут ли пенсионеры сейчас получить выплату: как получить выплату

Выплату в размере 6 500 гривен могли получать уязвимые категории населения. В том числе и одинокие пенсионеры.

Можно ли сейчас оформить 6 500 гривен одиноким пенсионерам?

Деньги предоставлялись в рамках помощи "Зимняя поддержка", о чем отметили в Пенсионном фонде.

Одинокие пенсионеры могли получить средства, если их пенсия не превышает 9 444 гривен (с учетом надбавки на уход). Однако сейчас оформить помощь невозможно.

В течение ноября 2025 года помощь должна была быть автоматически начислена всем, кто имеет на нее право – в соответствии со списками получателей отдельных видов выплат. Конечный срок оформления был – 17 декабря прошлого года. То есть уже в 2026 году выплату оформить уже невозможно.

Обратите внимание! Людям, которые получили деньги в декабре, нужно использовать их в течение 180 дней с момента зачисления. После этого неиспользованный остаток будет возвращен в бюджет.

По программе выплат 6 500 гривен уже получили более 374 тысяч украинцев. Сейчас правительство продолжает перечисление средств по программе. Об этом говорится на сайте Правительственный портал.

Всего на участие в программе "Зимняя поддержка" (туда входила еще и "зимняя тысяча") подались 406 тысяч человек. Более 64% полученных денег украинцы использовали на приобретение одежды для всей семьи. Среди других основных направлений расходов лекарства и аптечные товары – около 12%.

Какую помощь могут сейчас получить пенсионеры?