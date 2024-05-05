Дважды долларовая миллионерша: как американка сорвала куш в лотерее

Считается, что победить в лотерею почти невозможно. Однако, американка смогла уничтожить это предубеждение и дважды выиграла миллион.

Что известно о первом выигрыше

23 февраля 2024 года жительница штата Массачусетс, США Кристин Уилсон получила, благодаря лотерее 1 миллион долларов. Эту сумму она выиграла в игре Lifetime Millions.

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Лотерея Lifetime Millions была запущена еще 6 февраля. В течение следующих нескольких дней определялся победитель, которым и стала Уилсон.

Для того чтобы забрать выигрыш, Кристин выбрала один из предложенных вариантов, а именно – единовременную выплату наличными в сумме 650 тысяч долларов. Часть из этих средств она решила потратить на покупку внедорожника.



Как Кристин Уилсон получила миллион долларов/Фото с официального сайта Massachusetts State Lottery

Как Кристин удалось выиграть во второй раз

На этот раз Кристин приобрела скретч-билет 100X Cash в магазинчике Family Food Mart в городке Мэнсфилд. Впоследствии, лотерейка, которая стоила Уилсон всего 10 долларов, принесла второй миллион.

Свои средства победительница получила 1 мая. Второй выигрыш она планирует хранить как сбережения.

, что магазин, где американка купила лотерейку, получил 10 000 долларов после победы Кристин.