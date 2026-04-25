Не все учителя смогут выйти на пенсию раньше: какие новые правила меняют все

В Украине педагоги имеют возможность оформить пенсию не только после достижения общего пенсионного возраста. Для них также предусмотрен отдельный механизм, такой как выход на пенсию по выслуге лет, который позволяет завершить трудовую деятельность раньше при наличии определенного стажа.

Кто из учителей может выйти на пенсию раньше?

Право педагогов на досрочный выход на пенсию сохраняется, однако воспользоваться им теперь могут не все. Условия стали жестче, а требования при этом четко определенными, что существенно сузило круг тех, кто может оформить пенсию раньше, сообщает ПФУ.

По состоянию на сейчас ключевые критерии предусматривают достижение 55-летнего возраста и наличие не менее 30 лет педагогического стажа. Только при одновременном выполнении этих условий учителя и другие работники образования могут претендовать на пенсию за выслугу лет.

Эти правила касаются работников школ, детских садов, учреждений внешкольного образования, интернатов и профессионально-технических училищ.

Важно! Чтобы стаж был именно специальным, то есть на должностях, которые дают право на такую пенсию.

В результате новые правила фактически изменили подход к пенсиям для педагогов: возможность выйти на отдых раньше осталась, но стала доступной только при строгом соблюдении установленных требований.

Как педагоги выходили на пенсию раньше?

По сравнению с предыдущими условиями, подход существенно изменился. До 2016 года достаточно было иметь 25 лет педагогического стажа, и возрастных ограничений не существовало. После реформирования систему ужесточили: стаж увеличили до 30 лет и добавили обязательный возрастной предел.

В то же время часть педагогов сохранила льготные условия, отмечает ПФУ. Если по состоянию на начало 2016 года уже было накоплено 25 лет специального стажа, право на досрочную пенсию остается независимо от возраста.

Выросли ли пенсии учителей?