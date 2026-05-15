Когда выгоднее выходить на пенсию: в День рождения или позже

Время выхода на пенсию зависит сразу от нескольких обстоятельств. В частности количества приобретенного стажа. Когда выгоднее всего идти на пенсию на самом деле, рассказываем далее.

Сколько надо проработать, чтобы выйти на пенсию сейчас?

Сейчас, минимумы стажа для выхода на пенсию зависят от возраста, сообщает ПФУ.

В этом году эти требования следующие:

для выхода на пенсию в 60 лет , минимальное количество – 33 года страхового стажа;

, минимальное количество – 33 года страхового стажа; в 63 года – 23 года страхового стажа;

– 23 года страхового стажа; в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Заметим, официальное количество стажа может отличаться от того, сколько вы по факту проработали. Так происходит, если, например, деятельность осуществлялась неофициально.

В последующие годы требования к количеству стажа при выходе на пенсию в 60 и 63 года изменятся. Это будет происходить согласно Закону Украины от 9 июля 2003 №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Для 60 лет минимум изменится так:

в 2027 году минимум будет составлять уже – 34 года страхового стажа;

в 2028 году – 35 лет страхового стажа.

А для 63 лет:

по состоянию на 2027 год, минимальные требования будут достигать – 24 года страхового стажа;

в 2028 году – 28 лет страхового стажа.

Когда выгоднее всего выйти на пенсию?

Если вы достигли пенсионного возраста и приобрели достаточно стажа, стоит пробовать выйти на заслуженный отдых. Делать это можно сразу после Дня рождения или значительно позже, сообщает Пенсионный фонд.

Пенсия по возрасту назначается со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста, если обращение за пенсией произошло не позднее трех месяцев со дня достижения лицом пенсионного возраста,

– указывает ПФУ.

Если же обращение происходит после того, как истекло 3 месяца, пенсия назначается по-другому – с даты, когда произошло официальное обращение.

Какие еще нюансы по выходу на пенсию нужно знать?