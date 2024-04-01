Лира снова обрушилась: все из-за результатов партии Эрдогана на выборах

Турецкая лира отреагировала на результаты местных выборов в Турции. Инвесторы пытаются оценить, могут ли результаты побудить к важным изменениям в стране.

Партия действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана потерпела поражение на местных выборах, которые были в воскресенье.

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Лира зафиксировала новый обвал на рынке

Национальная валюта Турции – лира – упала на 0,2% до 32,43 за доллар. На момент закрытия торгов, это был рекордный минимум. Стоит добавить, что торги во многих европейских рынках сегодня достаточно вялые и ограниченные в связи с празднованием Пасхи.

С начала 2024 года лира упала на 9%. Это второй худший результат среди развивающихся экономик,. Больше упал только чилийский песо.

Напомним, что в середине марта лира зафиксировала спад до предыдущего антирекорда. Тогда валюта упала на 0,6%, достигнув цены на уровне 32,0254 лиры за доллар.

Накануне выборов в Турции инвесторы выражали беспокойство относительно того, может ли проигрыш партии Эрдогана спровоцировать изменения в экономической политике, которая с прошлого года включала совокупное повышение процентных ставок на 4150 базисных пунктов. Стоит добавить, что в речи Реджеп Эрдоган признал поражение своей политической силы и заявил, что они должны извлечь уроки из такого результата.