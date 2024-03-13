Сколько россиянам будет стоить новый "президентский" срок Путина

Владимир Путин готовится к новым "выборам" в России. В то же время россиянам придется заплатить довольно значительную сумму за амбиции главы Кремля.

Издание Reuters сообщает, какая сумма примерно нужна, чтобы реализовать все предвыборные обещания Владимира Путина, а также новый пакет национальных проектов.

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Сколько нужно денег на обещания Путина

По последним подсчетам, налогоплательщикам в России заплатят за пятый "президентский" срок Владимира Путина почти 130 миллиардов долларов или 11,5 триллиона рублей.

Вот перечень ключевых обещаний главы Кремля:

Снижение уровня бедности;

Увеличение объемов несырьевого экспорта;

Вывести Россию на четвертое место по размеру экономики в мире;

Газификация регионов;

Старт модернизации коммунальной инфраструктуры, которая уже оказалась на грани краха.

"Выборы" президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года! Больше об истории выборов в государстве-агрессоре читайте по ссылке.

Добавляют, что обещания Путина требуют дополнительные расходы из бюджета на ежегодной основе. Речь идет о сумме в размере 2 триллионов рублей, по подсчетам директора по инвестициям Astra Asset Management. Зато аналитики "Росбанка" указывают сумму в размере 15 триллионов рублей на шесть лет.