Сколько россиянам будет стоить новый "президентский" срок Путина
Источник:"Бизнес Цензор"
Владимир Путин готовится к новым "выборам" в России. В то же время россиянам придется заплатить довольно значительную сумму за амбиции главы Кремля.
Издание Reuters сообщает, какая сумма примерно нужна, чтобы реализовать все предвыборные обещания Владимира Путина, а также новый пакет национальных проектов.
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Сколько нужно денег на обещания Путина
По последним подсчетам, налогоплательщикам в России заплатят за пятый "президентский" срок Владимира Путина почти 130 миллиардов долларов или 11,5 триллиона рублей.
Вот перечень ключевых обещаний главы Кремля:
- Снижение уровня бедности;
- Увеличение объемов несырьевого экспорта;
- Вывести Россию на четвертое место по размеру экономики в мире;
- Газификация регионов;
- Старт модернизации коммунальной инфраструктуры, которая уже оказалась на грани краха.
Добавляют, что обещания Путина требуют дополнительные расходы из бюджета на ежегодной основе. Речь идет о сумме в размере 2 триллионов рублей, по подсчетам директора по инвестициям Astra Asset Management. Зато аналитики "Росбанка" указывают сумму в размере 15 триллионов рублей на шесть лет.