После избрания Навроцкого президентом польские акции упали

Польские акции упали в понедельник после того, как кандидат от националистической оппозиции Кароль Навроцкий победил во втором туре президентских выборов страны, получив 50,89% голосов. Однако на такую победу негативно отреагировали польские акции.

Как снизились польские акции после победы Навроцкого

Индекс 20 крупнейших компаний на Варшавской фондовой бирже (WIG20) снизился на 2,14%, по состоянию на утро 2 июня, передает 24 Канала со ссылкой на Reuters.

Читайте также ОПЕК меняет курс: добыча нефти в мире возрастет

Как отмечают аналитик, победа Кароля Навроцкого в президентских выборах Польши, вероятно, принесет больше неопределенности на рынке. Есть ожидания, что он продолжит политику своего предшественника, который также является союзником крупнейшей оппозиционной партии.

Президент не принадлежит к тому же политическому лагерю, а это означает, что он, вероятно, заблокирует правительственные инициативы, поэтому это не является хорошей ситуацией,

– говорит Роберт Мадж из Ipopema Securities.

Как добавляет аналитик Якуб Шкопек из Erste Group, победа Навроцкого может стать самым большим вызовом правительству Дональда Туска. Хотя парламент Польши имеет наибольшую власть, впрочем президент может наложить вето на законодательство.