Выборы президента США: происхождение и размер капитала Камалы Харрис и Дональда Трампа

Вторник, 5 ноября, – важный день для американцев, которые выбирают нового президента США. Главные кандидаты на должность Камала Харрис и Дональд Трамп, которые отличаются не только своими политическими убеждениями и экономическими планами, но и личными капиталами.

Каким капиталом владеет Камала Харрис

Камала Харрис – это американская политическая деятельница, которая начала свою карьеру еще в начале 1990-х годов. Она происходит из семьи исследовательницы рака молочной железы и профессора экономики Стэнфордского университета. В 2020 году она присоединилась к команде действующего президента США. Последние 4 года она занимает должность вице-президента США. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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Личный капитал Камалы Харрис с ее мужем издание Forbes оценивает в примерно 8 миллионов долларов. С 2021 года она стала богаче на 1 миллион долларов. Состояние пары в 20 раз превышает капитал среднестатистических американцев в их возрастной категории.

Камала Харрис – кандидат на пост президента США / Фото Getty Images

Интересно! В 2008 году, когда Камала Харрис работала в прокуратуре, ее называли одной из женщин, которые могли бы стать президентом США.

Большая часть капитала пары связаны с их многомиллионным домом в Калифорнии. Объект недвижимости приобрел Даг Эмхофф еще в 2012 году. По состоянию на 2024 год дом оценивается где-то в 4,4 миллиона долларов. Рост капитала супругов в последние годы связан именно с увеличением стоимости дома.

Кроме того, Харрис и муж владеют активами в формате наличных, индексных фондов, облигаций и пенсий, к которым 59-летний Харрис вскоре сможет получить доступ. Добавляют, что ликвидные инвестиции пары, согласно последним данным, существенно не увеличились даже несмотря на стремительный рост фондового рынка.

Сколько зарабатывала Камала Харрис на разных должностях:

Вице-президента США – 218 тысяч долларов в год;

Окружной прокурор Сан-Франциско – 140 тысяч долларов в год. В 2010 году ее заработная плата составляла более 200 тысяч долларов в год;

Генеральный прокурор штата Калифорния – 159 тысяч долларов в год;

Сенатор США – 174 тысячи долларов в год.

К теме! Камала Харрис также заработала приличную сумму благодаря собственным книгам, которые опубликовали до ее вступления в должность в Белом доме. В виде авансов она получила более 500 тысяч долларов. Ее библиография насчитывает 4 книги, среди которых – две для детей.

Каким капиталом владеет Дональд Трамп

История Дональда Трампа, который был президентом США в 2016 – 2020 годах, существенно отличается от жизненного пути. Бывший лидер США происходит из богатой семьи. Его отец Фредерик Трамп был застройщиком и владельцем нескольких строительных компаний.

Значительная часть состояния Трампа сосредоточена в сфере недвижимости. Также важным активом является доля в материнской социальной сети Truth Social. В последние годы с объектами недвижимости бывшего президента были проблемы из-за повышения процентных ставок, переход покупателей в онлайн и удаленный формат работы.

Интересная деталь! Дональд Трамп – это самый богатый президент в истории США.

Сейчас самый ценный актив в портфолио Трампа – это доля в компании (57%) в Trump Media and Technology Group, которая стоит ориентировочно 3,5 миллиарда долларов. Рыночная капитализация этой компании составляет 7,9 миллиарда долларов, по данным Yahoo!Finance. Стоит учитывать, что акции компании имеют тенденцию к росту, когда Трамп получает хорошие новости, и падать – когда ситуация на рынке обратная. Это напрямую влияет на состояние политика.



Следующий самый дорогой актив Трампа – это его инвестиции в недвижимость. Речь идет о 1,1 миллиарда долларов. По состоянию на 5 ноября – день президентских выборов в США – капитал Дональда Трампа составляет 6,5 миллиарда долларов, по данным Forbes. С начала года Трамп стал богаче на 3,45 миллиарда долларов или на 111,5%, сообщает Bloomberg.