Goldman Sachs ухудшил прогноз роста экономики США: какие факторы вселяют оптимизм в экспертов

Одна из крупнейших инвестиционных компаний США и мира Goldman Sachs снова изменила прогноз относительно ВВП США. Что будет с американской экономикой и какие факторы влияют на ситуацию – читайте дальше.

Экономисты Goldman Sachs ожидают, что в 2021 году общий ВВП США остановится на уровне 5,7%. Для сравнения предварительная оценка равнялась 6,2%. Эксперты скорректировали прогноз по развитию американской экономики из-за ожидания "сложного пути" для потребителей.

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Что повлияло на новую оценку ВВП США от Goldman Sachs

Новый прогноз Goldman Sachs опубликовали после неутешительного отчета о ситуации на рынке труда в августе. Согласно последним данным, экономика США добавила неутешительных 235 тысяч рабочих мест в течение последнего месяца лета против прогнозируемых 733 тысяч. По словам экономиста инвестиционной компании Ронни Волкера, с пика пандемии потребления в США подскочило на 16% и во втором квартале 2021 года достигло уровня, который был до пандемии. Эксперт также добавил, что впереди страну ждет немало вызовов.

Валовой внутренний продукт Это один ключевых показателей развития экономики страны, иллюстрирующий результат производственной деятельности экономических единиц-резидентов в области материального и нематериального производства. ВВП измеряется стоимостью товаров и услуг, произведенных этими единицами для конечного использования.

Штамм коронавируса Дельта уже усложняет процесс роста в третьем квартале, а угасание фискальных стимулов и замедление темпов восстановления сферы услуг станут причиной возникновения противоречий в среднесрочной перспективе,

– отметил Волкер.

Чего ждать дальше

В 2020 году экономика США сократилась наЗамедление темпов роста потребления несколько смягчает возникновения острой необходимости в пополнении запасов, поскольку перебои в цепочках поставок снова поразили производство в третьем квартале текущего года.

Эксперты Goldman Sachs считают, что эта тенденция не продлится долго и не ожидают ухудшения ситуации. Кроме того, они убеждены, что это закладывает основу для роста ВВП в 2022 году. Именно поэтому в инвестиционной компании улучшили прогноз по развитию экономики США с 4,3% до 4,6% на следующий год.

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Во-первых, прогноз инвестиционной компании частично основан на опыте некоторых стран Европы и недавнем снижении количества больных COVID-19. Второй фактор влияния – экономическая активность стала менее чувствительной к коронавирусу на последних волн, ведь люди смогли адаптировать свои расходы к новым реалиям, тогда как массовая вакцинация снизила вероятность введения новых ограничений.