ОПЕК+ неожиданно перенесла встречу по рекордному увеличению добычи нефти: что это значит

Основные члены ОПЕК+ перенесли онлайн-встречу на которой планируют обсудить возможность четвертого подряд рекордного увеличения добычи нефти. Она состоится в субботу, 5 июля.

Почему перенесли встречу ОПЕК+

По словам осведомленных источников, видеоконференцию перенесли на день раньше. Это произошло из-за сложностей с расписанием участников, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Саудовская Аравия и ее союзники рассматривают как базовый сценарий повышения добычи на 411 тысяч баррелей в сутки в августе. Таким образом они стремятся компенсировать утраченные доли рынка.

Почему ОПЕК+ хочет повысить добычу нефти

В последние месяцы Организация стран-экспортеров нефти вызвала волнения на рынках, ускорив возвращение приостановленных объемов добычи. Это произошло несмотря на снижение спроса и риски избытка.

Важно! Восемь ведущих участников ОПЕК+ уже договорились о восстановлении добычи на уровне 411 тысяч баррелей в сутки в мае, июне и июле - это втрое больше изначально согласованных объемов.

Чиновники заявили, что Эр-Рияд стремится как можно скорее восстановить выдуботок, чтобы вернуть долю рынка, потерянную в пользу американских производителей сланцевой нефти и других конкурентов.

Примечательно! Новое увеличение добычи ОПЕК+ может усугубить проблему переизбытка. В последние месяцы мировые запасы нефти растут примерно на 1 миллион баррелей в сутки.