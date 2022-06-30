Всего за месяц: экономика России ощутимо ускорила темпы падения

После заявлений о дефолте России по внешнему долгу появились данные по динамике ВВП государства-агрессора. Какую тенденцию показывает этот показатель в последние месяцы – читайте дальше.

Актуальные данные обнародовало Министерство экономического развития, по данным российских СМИ. Отчет ведомства касается текущей экономической ситуации в России.

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Сокращение российской экономики набирает обороты

В частности, говорится, что в мае 2022 года экономика государства-агрессора сократилась на 4,3% в годовом расчете. В апреле текущего года этот показатель упал на 2,8%, в то время как в марте был зафиксирован рост на уровне 1,3%. ВВП России показывал положительную динамику в феврале (+4,1% ) и январе (+5,7%).

Министерство экономического развития России оценило рост ВВП в течение января – мая на уровне 0,5% в годовом расчете. В ведомстве также были названы основные факторы влияния на экономику. Речь идет о:

падении внутреннего спроса;

транспортно-логистических ограничениях.

Что касается базовых секторов экономики государства-агрессора, то здесь ситуация следующая. Падение оптовой торговли в мае ускорилось до. Важно добавить, что месяцем ранее зафиксирован спад на

Ухудшение динамики заметили и в объемах грузооборота транспорта – минус 1,8% в последний месяц мая после падения на 1,5% в апреле. Интересно, что в ведомстве просмотрели данные за апрель. Раньше говорилось о цифре на уровне 5,9%.

За аналогичный период в секторах строительства и сельского хозяйства темпы роста замедлились, но сумели сохранить положительную динамику. В то время как в апреле 2022 года реальные заработки россиян уменьшились сразу на 7,2% в годовом расчете. Только в прошлом месяце заявляли о росте этого показателя на 3,6% в годовом расчете.

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