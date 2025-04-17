Банк Испании рассказал, будет ли изымать одну из банкнот евро из обращения

В СМИ появилась информация, что Испания планирует отказаться от банкнот номиналом 50 евро. Центральный банк страны обнародовал официальное разъяснение ситуации.

Откажется ли Испания от некоторых купюр евро

Недавно появилась информация, что в апреле Испания больше не будет принимать банкноты номиналом 50 евро. Мол, эти купюры потеряют статус законного платежного средства. Однако центральный банк Испании опроверг эту информацию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Банк Испании.

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Банк Испании отметил, что не принимал никаких решений об изъятии любых купюр евро. Регулятор отметил, что все банкноты евро можно и в дальнейшем использовать в обычном режиме. Более того, центробанк добавил, что купюры евро не теряют своей стоимости.

Центральный банк Испании также добавил, что обеспечивает высочайшее качество всех банкнот и монет евро, которые есть в обращении. Регулятор, для примера, проверяет подлинность и пригодность всех банкнот, возвращаемых банками, изымая из обращения те из них, которые не пригодны для использования по назначению.

Напомним, что курс евро с начала 2025 года существенно вырос. Евро является главным бенефициаром обесценивания доллара. В частности, курс евро к доллару вырос до пикового уровня за 3 года. Кроме того, валюта растет самыми быстрыми темпами за 15 лет.