Восстановление Украины: как Франция планирует отстраивать Черниговскую область

Из-за российской агрессии, украинские населенные пункты подверглись значительным разрушениям. Международное сообщество пообещало способствовать восстановлению Украины.

Что известно о договоре

4 марта Министерство восстановления Украины, Черниговская ОВА и Французское агентство международного технического сотрудничества Expertise France подписали специальный Меморандум о сотрудничестве. Договоренности касаются совместной работы над восстановлением Черниговщины.

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Александр Кубраков Вице-премьер-министр по восстановлению Украины, Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Наша общая цель – способствовать скорейшему восстановлению региона и долговременной трансформации через программы и планы восстановления общин. Успешное партнерство между французскими и украинскими общинами имеет важное значение для устойчивого развития Черниговщины, особенно учитывая постепенную интеграцию Украины в экономическое пространство Евросоюза.

При этом, Кубраков отметил, что первый шаг в сотрудничестве уже сделан. Речь идет об открытии офиса взаимоподдержки общин в Чернигове.

Какую помощь получит Черниговщина

По состоянию на теперь, известно о нескольких конкретных проектов, над которыми работают как украинская, так и французская сторона. Предварительно рассчитанный объем этих расходов достигает более 5 миллионов евро.

Стоит отметить, что Франция уже способствует восстановлению Черниговщины. Речь идет о предоставлении гуманитарной помощи, усилении культурного сектора, а также транспортной поддержке.