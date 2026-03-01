Миру грозит крупнейший нефтяной кризис за десятилетие: Reuters назвал последствия ударов по Ирану

Боевые действия на Ближнем Востоке вызвали самый большой кризис на нефтяном рынке за десятилетия. Ведь именно на страны этого региона приходится около 20 % поставок нефти в мире.

Цены на нефть резко вырастут, если конфликт не будет быстро урегулирован. Об этом пишет Reuters.

Как война на Ближнем Востоке повлияет на мировой энергетический рынок?

Цена Brent уже достигла около 70 долларов за баррель – самого высокого уровня с августа 2025 года.

Пока нет подтвержденных повреждений нефтяной инфраструктуры Ирана, хотя взрывы фиксируют в ОАЭ, Кувейте, Бахрейне и у острова Харг, через который обычно идет около 90% иранского экспорта нефти. Судоходство через Ормузский пролив пока не нарушено. Впрочем, риск блокировки танкеров или атак на них уже заставляет производителей и трейдеров менять маршруты и ограничивать перевозки.

Тариф на фрахт танкеров с Ближнего Востока в Китай за год вырос в три раза из-за повышенного риска и нехватки готовых судов. Хотя полной блокады Ормузского пролива Иран не может держать долго, даже временные атаки или минирования могут сильно повлиять на цены и поставки. Нечто подобное уже было во время ирано-иракской войны в 1980-х и в 2007 – 2008 гг.

Сегодня глобальный нефтяной рынок относительно обеспечен благодаря росту добычи в США, Бразилии, Канаде и других странах. Саудовская Аравия также увеличила поставки до более 7 миллионов баррелей в сутки в феврале 2026 года, а OPEC+ планирует обсудить дополнительное наращивание добычи.

Справка: Члены ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) – страны Ближнего Востока, Африки и Южной Америки, например Саудовская Аравия, Ирак, Иран, Венесуэла и другие. Союзники ОПЕК, которые не являются членами организации, но координируют добычу вместе с ней – это Россия, Мексика и Казахстан.

Впрочем, перебои в поставках с Ближнего Востока могут свести на нет большинство этих дополнительных объемов, особенно если Иран эскалирует удары по нефтяным объектам, экспортных терминалах и перерабатывающих предприятиях.

Даже без наихудшего сценария конфликт уже существенно нарушает энергоснабжение из региона, чего уже не наблюдалось десятилетиями.

Какой худший сценарий для нефтяного рынка в результате обострения на Ближнем Востоке?