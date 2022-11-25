Война России против Украины спровоцировала серьезный экономический бум в 3 странах

Полномасштабная война России против Украины стала испытанием для всего мира. В частности, в экономическом плане. Однако для нескольких стран это послужило толчком для развития.

Речь идет об экономиках Грузии, Армении и Турции. Эти страны получают выгоду от притока русских людей и капиталов.

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Три страны выиграют от войны России в Украине

Международный валютный фонд скорректировал свой прогноз по экономическому росту в Грузии в 2022 году, увеличив этот показатель на 10%. Для контекста в апреле указывали цифру на уровне 3%, согласно официальным данным от МВФ.

Кроме того, в Грузии, более 20% которой до сих пор оккупировано Россией, зафиксировала существенный прирост капитала в этом году. Только в октябре на государство-агрессора припадало около 60% притока иностранного капитала в Грузии. В сравнении с аналогичным периодом в 2021 году общий показатель вырос на 725%.

С февраля по октябрь 2022 года россияне перевели на грузинские счета более 1,4 миллиарда долларов США. Год назад эта цифра составила 314 миллионов долларов, согласно данным центрального банка Грузии.

Похожую динамику зафиксировали в Турции и Армении. Указывают об экономическом росте на 5 % и 11% соответственно. Это произошло благодаря большому поступлению внешних доходов, капитала и рабочей силы.

Эти страны противостояли санкциям Запада против официальной Москвы, позволяя россиянам и их деньгам свободно пересекать границы. К примеру, в 2022 году на россиян припала существенная доля общих продаж недвижимости в Турции.