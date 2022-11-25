Война России против Украины спровоцировала серьезный экономический бум в 3 странах
Источник:CNBC
Полномасштабная война России против Украины стала испытанием для всего мира. В частности, в экономическом плане. Однако для нескольких стран это послужило толчком для развития.
Речь идет об экономиках Грузии, Армении и Турции. Эти страны получают выгоду от притока русских людей и капиталов.
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Три страны выиграют от войны России в Украине
Международный валютный фонд скорректировал свой прогноз по экономическому росту в Грузии в 2022 году, увеличив этот показатель на 10%. Для контекста в апреле указывали цифру на уровне 3%, согласно официальным данным от МВФ.
Кроме того, в Грузии, более 20% которой до сих пор оккупировано Россией, зафиксировала существенный прирост капитала в этом году. Только в октябре на государство-агрессора припадало около 60% притока иностранного капитала в Грузии. В сравнении с аналогичным периодом в 2021 году общий показатель вырос на 725%.
С февраля по октябрь 2022 года россияне перевели на грузинские счета более 1,4 миллиарда долларов США. Год назад эта цифра составила 314 миллионов долларов, согласно данным центрального банка Грузии.