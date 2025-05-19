Россия "оплатит" боеприпасы для Украины на десятки миллионов евро

Финляндия продолжает активно поддерживать Украину. В частности, страна присоединилась к важной инициативе ЕС, которая поможет финансировать военную помощь Украине.

Как Финляндия будет оплачивать боеприпасы для Украины

Финляндия будет использовать доходы от замороженных активов России на военную помощь Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Финляндии. Страна из Северной Европы присоединилась к соответствующей инициативе ЕС.

Стоит внимания Как евро и доллар отреагировали на результаты выборов в Румынии

Финляндия стала участницей программы Евросоюза, в рамках которой военную помощь Украине финансируют благодаря доходам от замороженных активов России. На эту программу выделили 90 миллионов евро. В частности, Финляндия будет предоставлять Украине боеприпасы крупного калибра на таких условиях:

Боеприпасы будут покупать у финского оборонпрома;

Оплачивать их будут средствами доходами от замороженных активов;

Средства будут передаваться через Европейский фонд мира.

Что такое Европейский фонд мира Это внебюджетный механизм финансирования военных и оборонных потребностей Евросоюза в рамках Общей внешней политики и политики безопасности. Фонд наполняется отдельно от бюджета ЕС. Тогда как сумма средств, которую каждая страна выделяет для фонда, определяется годовым лимитом.

Глава Министерства обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что эта программа поможет обеспечивать рабочие места в национальном секторе промышленной обороны, а также помогать Украине.

Добавим, что Евросоюз создаст фонд займов на оружие в 150 миллиардов евро. Среди главных целей – это поддержка перевооружения Европы на фоне полномасштабной войны России против Украины.