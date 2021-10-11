Соучредитель Ethereum раскритиковал лидера Сальвадора и биткоин-максималистов: что случилось

Сальвадор стал первой страной в мире, которая приняла биткоин как официальное платежное средство. Однако Виталик Бутерин, который является одним из основателей криптовалюты Ethereum, раскритиковал действующего президента Сальвадора и сторонников биткоина.

Бутерин считает неправильным решение лидера Сальвадора Наиба Букеле заставлять предпринимателей использовать биткоин.

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Виталик Бутерин раскритиковал лидера Сальвадора и биткоин-максималистов

7 сентября в Сальвадоре приняли "Закон о биткоине", согласно которому самая популярная криптовалюта мира стала официальным платежным средством наравне с долларом США. Жители центрально американской страны не обязаны переходы на биткоин, однако все компании, которые имеют необходимые технологии, должны использовать цифровую валюту.

Установление обязанности для бизнеса принимать определенную криптовалюту противоречит идеалам свободы, которые должны быть важны для криптопространства,

– написал Бутерин на платформе Reddit.

По мнению Виталика Бутерина, стратегия продвижения биткоина миллионам людей при отсутствии необходимых знаний для этой сферы, является "необдуманной" и может привести к мошенничеству и взломов невинных людей.

Виталик Бутерин раскритиковал президента Сальвадора / Фото Getty Images

Позор всем (хорошо, я назову главных виновных: позор биткоин-максималистам), кто без всякой критики восхваляет его (президента Наиба Букеле, – ред.),

– написал создатель Ethereum.

Один из пользователей Reddit поинтересовался у Бутерина, раскритиковал бы он сторонников Ethereum, если бы Сальвадор выбрал эту криптовалюту для своих целей. Программист отметил, что неоднократно критиковал пользователей Ethereum и подчеркнул, что "обязательность определенной криптовалюты" противоречит идее свободы криптопространства.