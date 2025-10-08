Без Visa и Mastercard: Кремль утвердил важное решение
- 1 января 2025 года в России прекратили действовать сертификаты безопасности для карт Visa и Mastercard, у которых закончился срок действия.
- Российские банки сделали эти карты бессрочными из-за дефицита пластика в 2022 году.
Еще в 2022 году Visa и Mastercard приняли решение покинуть российский рынок. Такая ситуация стала "ответом" на военную агрессию России против Украины.
Почему в России не будет Visa и Mastercard?
1 января 2025 года в России перестали действовать сертификаты безопасности международных платежных систем Visa и Mastercard в чипах карт у которых истек срок действия, сообщает 24 Канал со ссылкой на российское издание Medusa.
Обратите внимание! Visa и Mastercard не планируют сейчас возвращаться в Россию.
Дело в том, что после выхода Visa и Mastercard с платежного рынка, российские банки сделали карты с этими платежными системами бессрочными. Такая ситуация возникла из-за влияния санкций, а именно – дефицита пластика. Однако теперь с этими картами могут возникнуть проблемы.
Гендиректор НСПК Дмитрий Дубинин говорит, что сейчас ведутся переговоры с банками относительно решения этой ситуации. Когда удастся достичь консенсуса, готовую идею предложат Банку России.
Это именно просроченные карты. Это не об ограничении срока действия карт, а о возвращении к модели, когда карты были срочными. Причины просты и понятны: пластик приходит в негодность. Если мы говорим о картах международных платежных систем, то с 1 января текущего года сертификаты безопасности во всех абсолютно чипах уже прекратили действовать.
В свою очередь, директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина сообщила, что сейчас в том, чтобы эти карты были бессрочными, уже нет необходимости. По ее словам, такой пластик постепенно заменяют и его количество уменьшается.
Что происходит в российской экономике сейчас?
В России увеличивается количество кризисных отраслей. В частности, ощутимо снизился экспорт российской пшеницы.
Также значительный кризис испытывает одна из ключевых отраслей России, речь идет именно об угольной, сообщает СВРУ. В этой сфере становится все больше убыточных предприятий.
Украина имеет значительное влияние на экономику России. Ведь атаки украинских беспилотников на российские НПЗ регулируют уровень экспорта нефти.