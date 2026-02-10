Что важно знать об этой помощи для ветеранов с инвалидностью?
Такая помощь предоставляется лицам, которым установлен статус достойно с пунктами 11 – 16 части второй статьи 7 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты".
Обратите внимание! Лицо должно получить специальное удостоверение, где указан один из этих пунктов.
Размер этой помощи зависит от назначенной лицу группы, сообщает Минветеранов. Сейчас эти выплаты следующие:
- лица, которым назначена I группа, получают единовременное пособие – 400 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц;
- II группа – 300 прожиточных минимумов;
- III группа – 250 прожиточных минимумов.
По состоянию на 2026 год, прожиточный минимум для трудоспособных лиц вырос, до 3 328 гривен. Соответственно, конечная сумма единовременного пособия теперь:
- І группа – 1 331 200 гривен;
- ІІ группа – 998 400 гривен;
- ІІІ группа – 832 000 гривен.
Чтобы получить эту помощь, необходимо подать определенный перечень документов:
- заявление;
- удостоверение лица с инвалидностью вследствие войны;
- паспорт;
- выписку с решением экспертной команды о проведении оценки, относительно функционирования лица или справки медико-социальной экспертной комиссии;
- идентификационный номер;
- реквизиты счета, который открыт в банке на имя получателя.
Важно! Гражданина с инвалидностью может представлять уполномоченное лицо. Его статус должен быть подтвержден документально.
Военнослужащим, которые проходят военную службу, единовременная денежная помощь выплачивается воинской частью (учреждением, организацией), в которой проходят службу,
– отмечает министерство.
Какие нюансы важно знать об этой помощи?
Подавать документы для получения этой помощи можно по-разному. В частности, лично, по почте или через ЦПАУ.
Решение о предоставлении этой помощи принимает Минветеранов. Средства будут переведены на счет, который указан при подаче заявления.