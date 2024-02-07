Дик Бове заявил, что эра доминирования доллара подходит к завершению. Интересно, что он среди инвесторов, которые одними из первых заметили проблемы в секторе недвижимости США. В частности, Бове еще в 2005 году предупреждал о "пороховой бочке", которая в результате привела к краху нескольких банков и мирового кризиса. В текущей ситуации стратег главными конкурентами американской валюты назвал китайский юань и криптовалюты.

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Ветеран Уолл-Стрит прогнозирует упадок доллара США

Финансовый стратег, который в этом году завершил свою карьеру, считает, что Китай станет первой экономикой мира, опередив США. Бове обвиняет в этом аутсорсинг американских компаний. Мол, этот тренд позволил другим странам получить больше контроля над международным производством, глобальной экономикой и мировыми финансовыми потоками.

Что такое аутсорсинг Этим термином обозначают передачу компанией части ее задач или процессов сторонним исполнителям на условиях субподряда. Это соглашение, по которому работа выполняется людьми из внешней компании, которые обычно являются также экспертами в этом виде работ. Аутсорсинг часто используется для сокращения расходов.

Также он добавил, что пробел на фоне уменьшения влияния доллара США могут помочь заполнить криптовалюты. Например, биткоин. На момент создания этого материала, стоимость биткоина колеблется на уровне 43 тысяч долларов за штуку. Рыночная капитализация цифровой монеты составляет 844,6 миллиарда долларов, по данным CoinMarketCap.

Важно! Согласно информации от Международного валютного фонда, 60% мировых резервов приходится на именно на активы в долларах. Однако некоторые страны все-таки отказываются от доллара в пользу других валют.

Тренд на дедолларизацию начал набирать новые обороты после того, как США ввели санкции против России из-за полномасштабного вторжения в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. В частности, страны от Бразилии и Аргентины до Индии и Бангладеш изучают вопрос об использовании запасных валют и активов для международной торговли и платежей. Среди их опций китайский юань и биткоин.

Бове также подметил, что аналитики, которые не прогнозируют падение доллара – это просто "монахи, молящиеся деньгам" и не желающие "кусать руку", которая их кормит. Речь идет о традиционной финансовой системе. Напомним, что легендарный инвестор и миллиардер Уоррен Баффет убежден, что следующие несколько десятилетий статусу доллара в мире ничего не угрожает.