На фоне экономических потрясений чистое золото снова набирает популярность как безопасный актив. Этот металл на протяжении веков ценится за свою редкость, ковкость и эстетические качества.

Насколько тяжелое золото?

Золото – достаточно тяжелый металл по сравнению с другими. Это объясняется его высокой плотностью – 19,32 грамма на кубический сантиметр, пишет 24 Канал со ссылкой на Americash.

Такая плотность обусловлена массой атомов золота. Вес золота быстро становится ощутимым, когда речь идет об украшениях, монеты или золотых слитках.

Сколько весит золотой слиток?

Стандартный золотой слиток весит 12,4 кг – это 400 тройских унций. Такой вес считается международным стандартом, и его используют банки и центральные хранилища по всему миру.

Важно! Вес одной тройской унции равен 31,1 грамма.

Иногда встречаются и более компактные варианты, например, слиток весом 1 кг (32,15 тройской унции).

Каких размеров бывают золотые слитки?

Слитки бывают разных размеров. К самым распространенным вариантам относятся: