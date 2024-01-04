Самый низкий уровень финансирования за последние пять лет: что происходит в Кремниевой долине

Стало известно, что венчурная индустрия в 2023 существенно упала. Деньги, привлеченные американскими венчурными инвесторами, сократились почти на две трети по сравнению с 2022 годом, а во всем мире – почти наполовину.

Какой размер венчурных инвестиций в США

Венчурные инвестиции в США упали до 170,6 миллиарда долларов в 2023 году, что является самым низким показателем за последние пять лет.

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Кроме того, в прошлом году венчурная индустрия также сократилась по всему миру. инвесторы вложили в стартапы 345,7 миллиарда долларов, что на 35% меньше, чем в прошлом. В то же время это самый низкий показатель с 2017 года.

Что такое венчурные инвестиции Венчурные инвестиции – это средства, которые вкладываются в молодые компании на стадии запуска или на начальных этапах развития с целью получить высокую прибыль. Это высокорисковый, но и высокодоходный вид инвестирования.

Сколько вкладывали инвесторы в США

По данным исследовательской компании PitchBook, инвесторы вложили 170,6 миллиарда долларов в примерно 15 000 сделок, что на 30% меньше, чем в прошлом году.

В прошлом году упали объемы привлечения средств для венчурных инвесторов. Деньги, привлеченные американскими венчурными инвесторами, сократились почти на две трети по сравнению с 2022 годом, а во всем мире – почти наполовину. В 2023 году американские венчурные фонды привлекли 66,9 миллиарда долларов, а мировые – 160,9 миллиарда долларов,

– говорится в сообщении.

В частности, сообщается, что замедление в четвертом квартале было менее существенным по сравнению с годовым показателем: объем венчурных сделок в США составил 37,5 млрд долларов, что меньше на 2,6 млрд долларов по сравнению с предыдущим годом. Это отражает сложности, возникшие в конце 2022 года.

За последние 12 месяцев инвесторы чаще всего вкладывали деньги в стартапы в сфере искусственного интеллекта.