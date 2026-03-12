Новая валюта Великобритании: изменения ожидаются уже этим летом

Великобритания решила обновить дизайн банкнот. Выглядеть эти купюры будут совсем не так, как мы привыкли. В частности, там не планируют изображать исторических фигур.

Как будут выглядеть новые банкноты?

На купюрах изобразят именно британскую дикую природу. Какие именно животные станут героями иллюстраций на банкнотах, еще неизвестно, сообщает Банк Англии.

Обратите внимание! Какие именно животные будут изображены, решат граждане с помощью голосования.

Причин для таких изменений несколько. Из них стоит выделить следующие:

изображения дикой природы труднее подделать;

эти иллюстрации будут демонстрировать разнообразную природу всего Соединенного Королевства.

Консультации, относительно того, как именно должны выглядеть эти банкноты, планируют провести уже этим летом. Именно тогда будет собрано мнение общественности, относительно будущего дизайна.

Интересно! На банкнотах будут изображены не только птицы и животные, а также – ландшафты, растения.

Более 50 лет Банк с гордостью изображал на своих банкнотах многих исторических фигур, вдохновляющих и которые помогли сформировать национальное мнение, инновации, лидерство и ценности. Изменение изображений на изображение дикой природы, поддержана общественными консультациями и отзывами, дает возможность отметить еще один важный аспект Великобритании,

– указал регулятор.

Заметим, что решение об изменении дизайна банкнот начали рассматривать еще раньше. В частности, в ноябре 2025 года Банк спрашивал о том, какая должна быть тема купюр. Большинство выбрали природу, указывает регулятор.

Что еще важно знать об изменении дизайна банкнот?