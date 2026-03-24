Несмотря на значительный спрос: Ощадбанк не завозит валюту после задержания инкассаторов

После незаконного задержания украинских инкассаторов в Венгрии Ощадбанк приостановил завозить наличную валюту из Европы. Теперь Украине приходится обходиться собственными резервами.

Почему перестали завозить валюту?

Об этом сообщил председатель правления Ощадбанка Юрий Кацион во время пресс-конференции 24 марта.

Мы не осуществляли завоз наличных средств. Прорабатываем новые, более безопасные маршруты,

– объяснил Кацион.

Он добавил, что спрос на валюту сейчас в Украине держится высокий. Пока его удается удовлетворять за счет собственных резервов Национального банка.

Заметим, что Ощадбанк осуществляет поставки наличной валюты для десятков украинских банков:

В 2025 году 39 банков получили валюты на сумму примерно 1 миллиард долларов и 800 миллионов евро.

Украинцы приобрели через кассы Ощадбанка около 522 миллионов долларов и 32 миллиона евро, а продали – 145 миллионов долларов и 387 миллионов евро.

Заметьте! Ощадбанк остается единственным коммерческим банком в Украине, который имеет действующую лицензию для перевозки наличной валюты. Ранее такие перевозки делали чуть ли не каждую неделю.

Наличность транспортировалась для обеспечения стабильного наличного обращения в Украине. Наземная логистика на сегодня является единственным путем,

– добавил председатель правления.

Стоит знать! До войны валюту в Украину транспортировали с помощью самолетов.

Что говорят в Европе о ситуации?

В то же время ситуацию необходимо решить, чтобы поддержать финансовую систему Украины.

По словам Кациона, председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард обеспокоена действиями Венгрии, которые представляют угрозу для валютной стабильности всего Евросоюза.

В частности, Лагард направила ответ на письмо главы НБУ Андрея Пышного, в котором прокомментировала ситуацию с задержкой украинских инкассаторов, сообщает "Европейская правда".

Кристин Лагард разделяет наши аргументы и отмечает риски такой ситуации для евро как международной валюты,

– рассказала директор департамента коммуникаций НБУ Юлия Евтушенко.

Руководительница ЕЦБ пообещала поднять этот вопрос в ЕС:

поделиться своим беспокойством с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен;

обсудить ситуацию с представителями Венгрии.

Важно! Ранее Андрей Пышный направил обращение руководству ЕЦБ, центрального банка Австрии, представителю Еврокомиссии по вопросам финансовой стабильности и высокому представителю ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности относительно незаконного задержания Венгрией украинских инкассаторов.

Что известно о задержании инкассаторов?