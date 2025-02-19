Делегации России и США 18 февраля 2025 года провели переговоры в Саудовской Аравии. На Западе это вызвало определенное беспокойство, ведь Украины не было на этой встрече, однако пока трудно оценить достигли ли стороны каких-то договоренностей, учитывая падение фондового рынка страны-агрессора.

Доктор экономических наук, глава Adventer Group Андрей Длигач рассказал 24 Каналу, что не стоит искать каких-то положительных или отрицательных результатов российско-американской встречи. Они, вероятно, договаривались не об Украине, тема переговоров совсем другая.

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Результаты переговоров в Саудовской Аравии

По мнению Андрея Длигача, в Саудовской Аравии поднимали вопросы Ближнего Востока, контроля над Ираном, влияния на "Хезболлу" и ХАМАС. Также Россия и США могли обсуждать вопросы ядерной безопасности и цен на нефть.

Украина в этой риторике является не ключом, а скорее фактором, который мешает Дональду Трампу договориться с Владимиром Путиным о важных для него вопросах,

– сказал он.

Для Трампа главным является Израиль и Китай. Именно поэтому, по словам доктора экономических наук, встреча в Саудовской Аравии создает представление, что позицию нашего государства не учитывают в попытках завершить российско-украинскую войну.

Однозначно, это не нравится в Украине, однако неизвестно, достигла ли Россия своей цели на встрече с представителями США.

Слишком улыбающиеся лица российской делегации резко контрастируют с реакцией фондового рынка. Это свидетельствует, что есть подводные камни, которые Россия не может преодолеть,

– заметил Андрей Длигач.

Речь о том, что Трамп точно не согласится на условия, которые диктует Путин, потому что это не будет победой президента США, а ему она нужна.

Обратите внимание! Эксперт-международник Станислав Желиховский отметил, что встреча представителей России и США в Саудовской Аравии является скорее попыткой наладить коммуникацию между Вашингтоном и Москвой, а не реальным шагом к завершению войны.

Итак, сигналы фондового рынка России показывают, что российская делегация пока не нашла выгодных для себя аргументов во время контакта с командой Трампа.