Владимир Путин подписал закон о введении цифрового рубля в России, а также о создании необходимой электронной платформы. Документ был обнародован в понедельник, 24 июля. Об этом сообщают российские СМИ, сообщает 24 Канал.

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Путин подписал закон о цифровом рубле

Добавляют, что государство-агрессор планирует выпускать цифровой рубль на уровне с имеющимися форматами национальной валюты. Речь идет о наличных и безналичных расчетах.

Этот закон вступит в силу 1 августа 2023 года. Также сообщают, что якобы проводить операции с цифровым рублем можно будет благодаря электронной платформе, оператором которой будет Банк России. Кроме того, центробанк будет нести ответственность за организацию и обеспечение функционирования этой системы.

К теме! Китайские власти раздадут жителям одной из провинций цифровые юани на сумму в размере 700 тысяч долларов. Это входит в план по массовому внедрению цифровой национальной валюты в стране.

По данным Bloomberg, российский центральный банк может начать тестировать цифровую национальную валюту уже с начала августа. Следует заметить, что Россия идет на этот шаг, когда ее экономика страдает от изоляции и санкций, которые начались после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним, что это не единственная "цифровая" инициатива в России с начала 2023 года. В апреле Госдума поддержала закон о цифровых повестках.