Россия пытается перенаправить свою нефть к потребителям в Азии при принятии решения о частичном эмбарго в Евросоюзе. Однако, возможно, и здесь у государства-агрессорки возникают проблемы.

Российская компания "Роснефть" не спешит подписывать новые соглашения с двумя индийскими компаниями на поставку сырой нефти, которые готовы сотрудничать с государством-агрессором. Об этом сообщают три источника, которые осведомлены о ситуации.

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В России не хватает нефти для Индии

Крупные индийские нефтеперерабатывающие компании активно покупают российскую нефть по дешевым ценам. Поскольку от этого сырья отказываются компании с Запада на фоне масштабных санкций против России из-за войны в Украине. Отсутствие новых соглашений с "Роснефтью" по оперативным поставкам нефти может побудить индийские компании вернуться на рынок и начать покупать сырье даже дороже.

В то же время это показывает, что России пока удается экспортировать свою нефть, несмотря на усиление санкционного давления, главная цель которого – сократить доходы Москвы. Переговоры с Россией ведут три государственных нефтепереработчика, используя большую скидку на нефть. Речь идет о:

Индиан Oil,

Oil, Bharat Petroleum,

Хиндустан Петролеум.

Процесс переговоров стартовал ранее в этом году для достижения договоренностей по соглашениям о поставках сроком 6 месяцев. На сегодняшний день, только топовому нефтяному переработчику Индии – Indian Oil – удалось заключить соответствующий договор. Речь идет о приобретении 6 миллионов баррелей нефти каждый месяц с опцией приобрести 3 миллиона баррелей больше. В то время как на запросы двух других компаний пока отклонят российские партнеры.

"Роснефть" не обязуется подписывать контракт с HPCL и BPCL. Говорят, что не имеют объемов,

– сообщил один из источников.

Лица, которые знакомы с ситуацией, добавляют, что контракт с Indian Oil предусматривал оплату во всех основных валютах. Речь идет о рупиях, долларах и евро, в зависимости от механизма оплаты, доступного на момент транзакции.

Россия уже нарастила экспорт нефти из своего главного восточного порта Козьмино примерно на пятую часть, чтобы удовлетворить спрос со стороны покупателей из Азии и компенсировать влияние санкций Европейского Союза. Добавляют, что компания "Роснефть" проталкивает свои баррели нефти на рынок через ряд торговых фирм:

Everest Energy,

Coral Energy,

Bellatrix,

Sunrise.

Кроме того, индийские источники сообщили, что они больше не получают столь выгодных скидок на российскую нефть и меньше предложений на продажу на основе принципа DAT.

Что такое DAT Это означает, что продавец выполнил обязательства по поставке. Речь идет о моменте предоставления товара покупателю, разгруженного с транспортного средства в согласованном терминале указанного места назначения. Продавец несет все риски по доставке товара в указанное место.

Европейский Союз, который вместе с Великобританией и США доминирует на международном морском рынке, на прошлой неделе объявил о немедленном запрете оформления страховок для судов, перевозящих российскую нефть. В ЕС также предоставили льготный период для действующих контрактов сроком на 6 месяцев.

Источники сообщили, что отсутствие страхования судоходства повлияло на приобретение компанией Indian Oil нефти из России по контракту, который она подписала с "Роснефтью" в прошлом году.

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