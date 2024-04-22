В МВФ рассказали, когда ОПЕК+ может отказаться от ограничений по добыче нефти

Международный валютный фонд поделился новым прогнозом по ОПЕК+. В частности, эксперты отметили амбициозные планы Саудовской Аравии и указали, когда нефтяной картель может отказаться от ограничений, связанных с добычей.

Следующие шаги ОПЕК+ и Саудовской Аравии

Согласно прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), страны-члены ОПЕК+ уже с июля начнут постепенно увеличивать объемы добычи нефти. Это должно стать толчком для возвращения Саудовской Аравии в перечень экономик с самыми быстрыми темпами роста.

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Полной отмены ограничений, касающихся объемов добычи нефти странами ОПЕК+, ожидают в начале 2025 года. Соответствующее заявление сделал глава миссии МВФ Амин Мати.

В частности, ожидают, что объемы добычи нефти в Саудовской Аравии достигнут 10 миллионов баррелей в день по состоянию на начало 2025 года. Тогда как саудиты говорят о потенциальном увеличении их производственных мощностей до 12 миллионов баррелей в сутки.

Сейчас объемы добычи нефти в Саудовской Аравии держатся на уровне, который близок к минимуму за годы. Речь идет о 9 миллионах баррелей нефти в сутки. При этом стоит отметить, что Саудовская Аравия – это крупнейший экспортер сырья в мире.

Актуальные цены на нефть, согласно данным Bloomberg:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 86,70 доллара за баррель;

Контракты WTI торгуются по цене 82,81 доллара за баррель.

Прогноз МВФ для экономики Саудовской Аравии

Эксперты из Международного валютного фонда ожидают увеличения темпов роста экономики Саудовской Аравии с 5,5% до 6% в 2025 году. Таким образом, королевство уступает лишь Индии среди крупнейших экономик мира.

, что в 2022 году благодаря рекордным объемам добычи черного золота, Саудовская Аравия фиксировала самые быстрые темы экономического роста среди стран G20.

Тогда как в 2023 году экономика страны показала сокращение. Дело в том, что Саудовская Аравия и Россия возглавили кампанию ОПЕК+ о сокращении объемов добычи нефти. Следствием этого также стало уменьшение поставок, а также рост цен на нефть.

Чего ожидают от новой встречи ОПЕК+

Добавим, что новая встреча ОПЕК+ запланирована на 1 июня. По мнению некоторых аналитиков, нефтяной картель может принять решение о смягчении ограничений по добыче сырья.

Кроме того, Саудовская Аравия может даже перейти к увеличению объемов добычи нефти, чтобы решить многолетнюю проблему дефицита бюджета. При этом текущие цены на нефть на рынке все еще держатся на более низком уровне, чем необходимый уровень для балансировки государственного бюджета страны.