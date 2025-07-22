В Monobank появилась полезная функция: кто ее получил
- Monobank запустил функцию "Терминал в телефоне" для iOS, позволяющую предпринимателям с iPhone принимать бесконтактные оплаты без дополнительного оборудования.
- Для использования функции нужно установить приложение Терминал by mono.
Отныне предприниматели, которые пользуются техникой Apple, могут принимать бесконтактные оплаты прямо с iPhone. Monobank запустил поддержку функции "Терминал в телефоне" для iOS.
Что такое "Терминал в телефоне"?
Monobank начал поддерживать функцию Tap to Pay. Она позволяет превратить смартфон в полноценный платежный терминал – без дополнительного оборудования, об этом пишет 24 Канал со ссылкой на соучредителя Monobank Олега Гороховского.
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Если у вас есть бизнес и любой смартфон – подключайте наш эквайринг и будет магия,
– написал Гороховский.
Как работает что такое "Терминал в телефоне"?
Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно установить приложение Терминал by mono, пройти регистрацию или войти с помощью QR-кода, создать платеж, после чего покупатель сможет оплатить покупку, приложив карточку или смартфон к iPhone продавца.
Важно! Для полной легализации операций Monobank советует установить ПРРО – программный регистратор расчетных операций, который автоматически отправляет чеки в налоговую.
Функция будет особенно полезной для малого бизнеса и самозанятых лиц, которым больше не нужно тратиться на отдельный терминал.