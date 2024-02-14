НБУ отчеканил новую монету на День влюбленных: первые фото и детали

Национальный банк Украины выпустил и ввел в обращение новую памятную монету по случаю Дня влюбленных. Тираж этой монеты составляет 50 тысяч штук.

Новая памятная монета от НБУ получила название "Любовь". Ее номинал 5 гривен.

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НБУ ввел в обращение монету по случаю Дня влюбленных

Памятную монету "Любовь" изготовили из нейзильбера. На ее аверсе изображена стилизованная роза в виде сердца. Лепестки цветка – это слова "любовь", написанные на разных языках мира. Тогда как на реверсе монеты можно увидеть сердце, от которого равномерно расходятся волны.

Согласно надписи НБУ, эта композиция является "символом всеобъемлемости любви, вибрации которой достигают самых сокровенных глубин души".

НБУ выпустил памятную монету по случаю Дня влюбленных / Фото НБУ

Памятную монету можно будет приобрести в интернет-магазине НБУ. Продажа стартует 14 февраля 2024 года. Постепенно монеты начнут продавать и банки-дистрибьюторы. Напомним, что 24 Канал сделал подборку всех памятных монет, которые Нацбанк выпускал в 2023 году.