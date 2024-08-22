В Ботсване нашли один из крупнейших алмазов в мире: фото сенсационной находки

В Ботсване нашли алмаз невероятных размеров. Более того, это второй самый большой найденный алмаз в истории.

В Ботсване нашли один из крупнейших алмазов в мире

О находке сообщила компания Lucara Diamond из Канады, которая специализируется на разведке и добыче алмазов. В частности, алмаз, который нашли в руднике в Ботсване, имеет вес в 2492 карата. Однако драгоценный камень еще должны оценить.

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В рамках проверки планируют выяснить, получится ли из найденного алмаза получить бриллианты высокого качества. Однако даже, если алмаз не будет иметь ювелирного качества, то обнаружение столь крупного камня станет серьезным стимулом для компании Lucara.

В Ботсване нашли новый алмаз / Фото Lucara Diamond

Интересно! Рудник Карови, где нашли второй крупнейший алмаз в истории, известен гигантскими алмазами. Например, в 2015 году там нашли 1109-каратный Lesedi La Rona. Позже этот камень продали за 53 миллиона гривен.

Однако новый алмаз из Ботсваны не удалось побить рекорд, который держится с 1905 года. Тогда недалеко от Претории в Южной Африке нашли самый большой алмаз в истории – Cullinan. Его вес составлял 3106 каратов. Камень превратить в несколько бриллиантов, два крупнейших из которых – "Большая звезда Африки" и "Малая звезда Африки". Эти бриллианты входят в состав королевских драгоценностей Великобритании.