Куда исчезают гривны: что происходит с устаревшими и изношенными банкнотами

Банкноты со временем могут устареть и сноситься. При этом изъятие из оборота старых купюр является частью комплексного решения НБУ.

Регулятор оптимизирует номинальный ряд банкнот гривны, а также постепенно заменяет банкноты старого дизайна обновленными денежными знаками с современным дизайном и усиленной системой защиты.

Читайте также: Нацбанк выпустил памятную монету, посвященную ВСУ

Требования к определению банкнот изношенными установлены нормативно-правовыми актами Национального банка.

Когда банкноты следует считать устаревшими

Так, к изношенным банкнотам относятся банкноты, имеющие один или более из следующих признаков:

потертости, частичная потеря краски на изображениях, разрыхление бумаги, потеря бумагой жесткости;

загрязнения, пятна, надписи, отпечатки штампов/печатей, кроме штампов или надписей о погашении "до обмена", "неплатежная" (включая видимые под действием ультрафиолетовых лучей);

надрывы или надрезы длиной каждый более 5 миллиметров, которые могут быть склеены прозрачной полимерной клейкой или с помощью клея бумажной лентой шириной не более 10 миллиметров способом, который бы не приводил к склеиванию соседних банкнот в корне;

отверстия и проколы, оторванные края или углы, площадь каждого из которых больше 10 миллиметров квадратных.

Работники банков и Национального банка (кассир, кассир-эксперт), непосредственно задействованные в процессе обработки банкнот, обязаны выполнять эти требования на должном уровне.

Выявление изношенных банкнот при их обработке осуществляется двумя способами:

визуально, кассирами в процессе ручной обработки банкнот;

с помощью датчиков соответствующего технологического оборудования по автоматизированной обработке (сортировке) банкнот.

Причины выведения из обращения старых купюр

Национальный банк принимает решение об изъятии из обращения банкнот старого образца, принимая соответствующие нормативно-правовые акты, в которых предусматриваются процедура и сроки их обмена на пригодные к обращению банкноты или находящиеся в обращении монеты.

Извлечение из оборота старых купюр является частью комплексного решения по оптимизации Национальным банком номинального ряда банкнот гривны, постепенной замены банкнот старого дизайна на обновленные денежные знаки с современным дизайном и усиленной системой защиты. Это делает наличные расчеты более комфортными и более простыми, поскольку чрезмерное количество параллельно находящихся в обращении образцов банкнот может привести к путанице во время наличных расчетов.

Чем отличаются обновленные банкноты

Указанные акты обязательно публикуются на страницах официального Интернет-представительства Национального банка. Кроме того, информация об извлечении из обращения банкнот старого образца распространяется через средства массовой информации.

Банкноты гривны обновленного номинального ряда обладают усовершенствованным дизайном и усиленной системой защиты.

Какие банкноты имеют самый высокий уровень защиты Особенно высокий уровень защиты отмечается на банкнотах номиналом 100 гривен (2014 г.), 200 гривен (2019 г.), 500 гривен (2015 г.) и 1000 гривен (2019 г. глаза. Каждая из этих банкнот оборудована более 20 современными элементами защиты их чрезвычайно известны своей надежностью.Указанные банкноты имеют современный дизайн, для их защиты использованы новейшие оптически-сменные элементы защиты.

Сегодня имеющиеся элементы защиты на всех банкнотах украинской гривны позволяют гарантированно определять их подлинность как при внимательном визуальном и тактильном контроле, так и с помощью специального оборудования, позволяющего проверять элементы защиты банкнот в ультрафиолетовом и инфракрасном диапазонах спектра.

Механизм извлечения устаревших и изношенных купюр

Банки без каких-либо ограничений принимают от физических и юридических лиц изношенные банкноты для обмена на пригодные к обращению банкноты (монеты).

Банки, небанковские финансовые учреждения, национальный оператор почтовой связи во время приемки банкнот проверят их на соответствие признакам износа или повреждения.

В дальнейшем изношенные банкноты передаются в банки, которые в свою очередь посылают такие банкноты в Национальный банк, где банкноты перечисляются, проверяются на подлинность и уничтожаются.

Как происходит процесс утилизации

Процесс утилизации изношенных банкнот осуществляется в отделах денежного обращения в регионах Департамента денежного обращения и Центральном хранилище Национального банка. Осуществляется с помощью специальных автоматизированных систем – путём измельчения банкнот на мелкие части размером 1,5 на 16 миллиметров.

Перед уничтожением все банкноты обязательно перечисляются и проверяются на подлинность в установленном нормативно правовыми актами Национального банка порядке.

Процесс утилизации банкнот контролируется средствами технологического надзора. Далее измельченная масса банкнот вывозится на полигоны твердых бытовых отходов в соответствии с заключенными договорами о предоставлении таких услуг.