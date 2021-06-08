"Уоррен Баффетт" мира криптовалют прогнозирует новую волну сверхприбыли: подробности

Гений рынка криптовалют и бывший глава хедж-фонда Майк Новограц заработал миллиарды долларов, делая рисковые ставки. Миллиардера часто называют Уорреном Баффеттом мира цифровых валют.

Компания Новограца Galaxy Digital, которая занимается криптоекосистемамы, является своеобразным цифровым аналогом фонда Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway, инвестируя в перспективные блокчейн-проекты. Например, недавно Galaxy Digital приобрела гиганта BitGo за рекордные 1,2 миллиарда долларов.

Обратите внимание Редкие "единороги": как инвестору не пропустить стартап на миллиард

Майк Новограц выделил катализатора крипторынка

Новограц успел зарекомендовать себя, как единственный инвестор, к которому прислушиваются другие игроки рынка в поисках нового большого скачка. Объясняя обвал биткоина в мае, который уже назвали худшим месяцем для цифровой валюты за последние 10 лет, предприниматель вспомнил об институциональных инвесторах, которые стали причиной масштабного ралли в начале года.

Институциональные деньги очень важны. Позвольте мне привести вам некоторые цифры – общая рыночная капитализация криптовалют составляет почти 1,5 триллиона долларов. Это 30 базовых пунктов общего мирового богатства – 30 базовых пунктов – ничего. Чтобы это сместилось на 2%, 3%, в чем я убежден, нужны финансовые учреждения. Они обладают всеми деньгами,

– сказал криптоинвестор.

Новограц утверждает, что многие институциональные игроки и хедж-фонды создали накопления в цифровой валюте еще тогда, когда менеджер хедж-фондов Пол Тюдор Джонс впервые обнародовал свой тезис об инвестировании и поддержал использование "цифрового золота" – биткоина – в мае 2020 года. По его словам, вскоре наступит новый период консолидации, после которого рынок всколыхнет новая волна денег.

Миллиардер рассказал, что станет новым катализатором крипторынка / Фото Unsplash

Криптоинвестор считает, что новым катализатором для рынка станет одобрение биткоин-ETF Комиссией по ценным бумагам и биржах США. Сейчас регулятор рассматривает более 10 заявок, одна из которых поступила от Galaxy Digital. Новограц признался, что не воспринимает все формы регулирования, как что-то ужасное.

Гэри Генслер (новый глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США – ред.) – умный парень. Я верю, что он собирается выступить с разумным регулированием. Я вообще-то думаю, что одним из самых больших сюрпризов следующих пяти лет станет то, насколько быстро DeFi взлетит,

– рассказал миллиардер, добавив, что это может помочь привлечь капитал в проект DeFi (децентрализованные финансы).

Такие масштабные изменения могут нанести мощный удар традиционным банкам. Гендиректор JPMorgan Джеймс Даймон в начале 2021 в письме к акционерам отметил, что небанковские конкуренты были более гибкими в работе, при этом, сумев, избежать дополнительных ограничений. Даймон прогнозирует, что при таких условиях, взрыв DeFi вряд ли утихнет. Согласно данным DefiLlama, общая стоимость всех протоколов DeFi выросла почти в 100 раз с 16,5 миллиарда долларов в декабре до почти 160 миллиардов долларов в мае.