Уоррен Баффет продал акции ряда компаний

Инвестиционная компания Berkshire Hathaway приняла решение о продаже 10 миллионов акций американского техгиганта Apple. Соответствующее соглашение заключили в последнем квартале 2023 года.

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Впервые Berkshire Hathaway вложил деньги в Apple еще в 2016 году. Доля Apple составляет пятую часть стоимости компании Уоррена Баффета. За эти годы легендарный инвестор вкладывал десятки миллиардов долларов в ценные бумаги Apple.

Сейчас долю акций Apple, которая принадлежит Berkshire Hathaway, оценивают в 174 миллиарда долларов. Компания Баффета также продала ценные бумаги DR Horton, Globe Life, Markel и StoneCo. Стоимость этих активов на конец сентября оценивали более чем на 1 миллиард долларов США.

Также стоит добавить, что компания Berkshire Hathaway уже второй квартал подряд получила разрешение от Комиссии ценных бумаг и бирж США на временное неразглашение информации об определенных своих инвестиционных решениях.

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