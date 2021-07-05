Лучше всех атрибутов богатства: Уоррен Баффет признался, что побудило его стать миллиардером

Миллиардер-филантроп Уоррен Баффет и его деловой партнер Чарли Мангер сотрудничают и дружат уже более 60 лет. За это время они стали миллиардерами и превратили Berkshire Hathaway в гиганта с оборотом в 630 миллиардов долларов.

Успешные инвесторы признались, что деньги, которые они заработали, – это не главная их победа. Друзья отметили, что их цель заключалась в другом. Они стремились к независимости.

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Гений инвестиций назвал главную ценность в жизни

90-летний Баффет объяснил, что их желание стать независимыми было связано со свободой выбора, с кем они будут общаться каждый день то в бизнесе или в личной жизни. Миллиардер назвал это "роскошью жизни".

Что действительно замечательно, так это то, что вы можете делать то, что хотите делать в жизни, и общаться с теми, с кем хотите общаться в жизни, и у нас обоих всегда был этот дух,

– отметил Уоррен Баффет.

Миллиардер подчеркнул, что свобода – гораздо важнее, чем любые атрибуты богатства. По его мнению, даже если они ассоциировались с придурками, то это была их проблема. Однако, им не приходилось с подобным сталкиваться. Баффет заметил, что у них с Мангер была такая роскошь, как 60 лет плодотворного сотрудничества. Успех Berkshire Hathaway – это результат успешных инвестиций двух партнеров.

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