Краще всіх атрибутів багатства: Воррен Баффет зізнався, що спонукало його стати мільярдером

Мільярдер-філантроп Воррен Баффет та його діловий партнер Чарлі Мангер співпрацюють та дружать уже понад 60 років. За цей час вони стали мільярдерами та перетворили Berkshire Hathaway на гіганта з оборотом у 630 мільярдів доларів.

Успішні інвестори зізналися, що гроші, які вони заробили, – це не головна їхня перемога. Друзі наголосили, що їхня мета полягала в іншому. Вони прагнули незалежності.

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Геній інвестицій назвав головну цінність у житті

90-річний Баффет пояснив, що їхнє бажання стати незалежними було пов'язане зі свободою вибору, з ким вони будуть спілкуватися кожного дня чи то у бізнесі, чи в особистому житті. Мільярдер назвав це "розкішшю життя".

Що дійсно чудово, так це те, що ви можете робити те, що хочете робити в житті, і спілкуватися з тими, з ким хочете спілкуватися в житті, і у нас обох завжди був цей дух,

– наголосив Воррен Баффет.

Мільярдер наголосив, що свобода – набагато важливіша, ніж будь-які атрибути багатства. На його думку, навіть, якщо вони асоціювалися з придурками, то це була їхня проблема. Проте, їм не доводилося з подібним стикатися. Баффет підмітив, що у них з Мангером була така розкіш, як 60 років плідної співпраці. Успіх Berkshire Hathaway – це результат успішних інвестицій двох партнерів.

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