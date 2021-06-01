Легендарный Уоррен Баффет годами инвестирует в три отрасли: какие активы приносят ему деньги

Уоррен Баффет известен на весь мир гений инвестирования. Его достижения говорят сами за себя, а советы миллиардера является неоценимыми. К счастью, вкладчики имеют еще одну возможность учиться в Уоррена Баффета, а именно следить за его действиями на фондовой бирже.

Forbes оценил капитал бизнесмена в 109,5 миллиарда долларов. 75% инвестиционного портфеля холдинговой компании Berkshire Hathaway, принадлежащей Баффету, состоит из активов компаний всего трех секторов.

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Уоррен Баффет вкладывает средства в качественные потребительские товары

Миллиардер годами инвестирует в компании, которые специализируются на пищевых продуктах. Главным преимуществом этой отрасли является то, что спрос на эти товары всегда остается на высоком уровне. В инвестиционном портфеле Баффета десятилетиями хранятся ценные бумаги Coca-Cola. Он приобрел 10% акций компании. И похоже, что бизнесмен не планирует продавать эти активы. Этот бренд постоянно находит способы расти и оставаться одним из лидеров рынка. По данным Nasdaq, стоимость активов Coca-Cola торгуется на уровне 55,60 доллара за акцию.

Еще одним фаворитом миллиардера в этой сфере является корпорация Kraft Heinz, которая продает все от кетчупа к сыру. Инвестор считает, что акции американского гиганта – это именно те активы, которые следует хранить в долгосрочной перспективе. Ранее Баффет признал, что много заплатил за ценные бумаги Kraft Heinz, однако он подчеркнул, активы этой компании является прекрасным вариантом для вложения средств. Nasdaq информирует, что цена активов Kraft Heinz остановилась на уровне 43,54 доллара за акцию.

Миллиардер владеет финансовыми активами

Еще одной сферой, в которую инвестирует Уоррен Баффет – это финансы. В эту отрасль он всегда вкладывал немалые деньги. Первой его покупкой стали активы GEICO, которые миллиардер приобрел в далеком 1951 году. Кроме того, бизнесмен владеет компанией, которая инвестирует в ценные бумаги банков, фирм, выпускающих кредитные карты, а также финансовых рейтинговых агентств.

Например, активы финансовой компании Brookfield Asset Management за последние 10 лет выросли более чем на 400%. Поэтому, эта категория ценных бумаг стоит долгосрочных инвестиций.

Инвестор покупает акции технологических гигантов

Уоррен Баффет владеет активами нескольких компаний, специализирующихся на технике, однако стоит выделить корпорацию Apple. Третью часть инвестиционного портфеля Berkshire Hathaway занимают именно акции Apple на сумму в 300 миллиардов долларов. Согласно данным Nasdaq, сейчас стоимость ценных бумаг корпорации составляет 125 долларов.

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Одним из преимуществ техгиганта является то, что он лидером отрасли. Это свидетельствует о том, что стоит вкладывать деньги в высококачественные акции с мощным долгосрочным потенциалом. Также стоит помнить, что технологии – это обширная сфера. Ключ к успеху –это обычно активы компании, которая может стать флагманом отрасли, как Apple.