Один из крупнейших банков Италии установил несколько важных рекордов

Банк UniCredit завершил первый квартал 2025 года с рекордной прибылью. Финансовые успехи банка превзошли прогнозы экспертов.

UniCredit Bank зафиксировал рекордную прибыль

За первые три месяца 2025 года итальянский банк UniCredit заработал рекордные 2,77 миллиарда евро или 3,1 миллиарда долларов. Речь идет о "чистой" прибыли кредитора, информирует 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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На фоне этого банк пересмотрел прогноз годовой прибыли в сторону повышения. Теперь UniCredit ожидает получить прибыль за год в размере более 9,3 миллиарда евро, а выручка – 23,5 миллиарда евро. Итальянский банк также имеет целью увеличить выплаты акционерам.

Важно! UniCredit – это один из европейских банков, который до сих пор работает в России. За первый квартал 2025 года кредитор заработал 256 миллионов евро в виде прибыли. Этот показатель вырос на 20% в годовом исчислении. Выручка банка на российском уровне за первые три месяца года выросла на 2,6% до 366 миллионов евро.

Удачное завершение квартала также способствовало усилению позиций банка на фондовом рынке. Акции UniCredit подорожали на 3,8% на бирже в Милане. Ценные бумаги достигли пикового уровня за 14 лет. Благодаря этому рыночная капитализация банка выросла до 87 миллиардов евро.

Рекордные прибыли также является хорошей новостью для генерального директора банка Андреа Орселя, который стремится заключить сделки о приобретении нескольких кредиторов:

Commerzbank;

Banco BPM.

Дело в том, что эти инициативы критикуют в Германии и Италии. В частности, итальянские власти требовали от UniCredit выйти с российского рынка в течение 9 месяцев.