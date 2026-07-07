Китай скупает золото рекордными темпами: как это повлияет на цену металла

Несмотря на колебания мировых цен на драгоценный металл, Китай продолжает активно наращивать свои золотые резервы. В июне центральный банк страны осуществил крупнейшую закупку с октября 2023 года, увеличив запасы на 480 тысяч тройских унций.

Как это повлияет на цену золота

В результате его объем на балансе достиг 75,44 миллиона тройских унций. Об этом сообщило агентство Bloomberg во вторник, 7 июля.

Смотрите также В Украине обновили цены на золотой лом – сколько платят за грамм

Интересно, что Пекин продолжил самую длинную непрерывную серию закупок как минимум с 2015 года – она длится уже 20 месяцев и свидетельствует о попытке диверсифицировать свои международные резервы.

Напомним, что в июне золото потеряло 12% стоимости и опустилось ниже 4 тысяч долларов за тройскую унцию. Это стало самым значительным месячным спадом для драгоценного металла с 2008 года.

Давление на котировки усилили инфляционные риски, связанные с войной на Ближнем Востоке, а также сигналы от Федеральной резервной системы США о возможном повышении процентных ставок. Дело в том, что золото не приносит процентного дохода, поэтому такой сценарий для него традиционно является негативным.

В итоге ряд ведущих банков мира, таких как Goldman Sachs и Deutsche Bank, пересмотрел в сторону понижения свои прогнозы по стоимости актива до конца 2026 года.

Правда, в долгосрочной перспективе именно стабильный спрос со стороны официального сектора и в дальнейшем будет поддерживать золото. По результатам нового опроса Всемирного совета по золоту, увеличить свои резервы в течение следующих 12 месяцев планирует рекордное количество центробанков.

К слову, тройская унция (ozt) равна 31,1035 грамма – это стандартная единица измерения массы драгоценных металлов