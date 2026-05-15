Придется "послать бабушку или НБУ": Смелянский прокомментировал ситуацию с "Укрпочтой"

Жители прифронтовых территорий Украины сейчас находятся в чрезвычайно сложном положении. В том числе и из-за недоступности там банковских услуг. В то же время "Укрпочта", фактически, забрала на себя некоторые функции банков для таких населенных пунктов.

Почему банковские функции переняла на себя "Укрпочта"?

Игорь Смелянский утверждает, что сейчас банковская инфраструктура покрывает лишь 4% от населенных пунктов, говорится в интервью генерального директора "Укрпочты" Татьяне Гончаровой.

Большинство отделений находятся именно в крупных городах. А вот прифронтовая зона вообще преимущественно без доступа к кассам и банкоматам.

Игорь Смелянский Генеральный директор "Укрпочты" Там живут украинцы. Они имеют право на банковские услуги. Ну, на базовые услуги.

Интересно! Сейчас "Укрпочта" имеет примерно 7 тысяч отделений.

Заметим, недавно стало известно о том, что безналичная оплата, благодаря "Укрпочте", теперь доступна во всех населенных пунктах. Это стало возможным именно благодаря POS-терминалам, которыми оснащены передвижные отделения почты, сообщил Смелянский.

С 1 мая 2026, впервые в истории независимой Украины, оплата банковскими картами стала доступной в 100% населенных пунктов Украины. Да-да – даже там, где живет 3 человека в селе, или у линии фронта, при условии наличия связи,

– подчеркнул Смелянский.

Как Смелянский предлагает решить эту проблему?

Смелянский отметил, что ВРУ уже приняла Закон о развитии финансовой инклюзии. Речь идет о законопроекте № 13018-д.

Именно это решение, по мнению главы "Укрпочты", поможет прифронтовым общинам. Но, чтобы оно реализовывалось, необходимы действия от НБУ.

Обратите внимание! НБУ должен подготовить необходимую нормативную базу до 25 июня.

Смелянский также возмущается тем, какие бюрократические ограничения установлены во время отключений света. Напомним, по решению НБУ:

чтобы предоставлялись услуги, должна быть обязательная онлайн-связь;

то есть, по факту, во время блэкаута пожилые люди даже не могут получить свои выплаты.

Когда бабушка, дождавшись электричества, спустилась с десятого этажа в "Укрпочту", чтобы получить услугу, а мы ей говорим: "Бабушка, нет интернета, мы услуги предоставлять не можем". Согласно постановлению НБУ такой-то – приходите, когда появится свет и интернет. У меня есть два варианта: послать бабушку или послать НБУ,

– говорит Смелянский.

Почему продолжается конфликт между НБУ и "Укрпочтой"?