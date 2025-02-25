Украинская компания, которую знают все, может выйти на фондовую биржу

В Украине намерены развивать Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку. На фондовый рынок может выйти один из крупнейших операторов почтовой связи в стране.

Укрпочта может выйти на фондовую биржу

Глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов заявил, что имеет целью до конца своей каденции развить фондовый рынок Украины. Он будет в должности до конца февраля 2027 года. Об этом пишет 24 Канал с усилением на Интерфакс-Украина.

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По его словам, для развития рынка нужны не только государственные облигации (ОВГЗ), но и другие финансовые инструменты. Одна из его целей – это появление в Украине хотя бы пять известных эмитентов ценных бумаг.

Что такое ОВГЗ Это государственные долговые ценные бумаги, которые выпускает Министерство финансов Украины. Минфин использует ОВГЗ, чтобы привлечь дополнительные денежные ресурсы на нужды бюджета страны.

Магомедов подметил, что развитие фондового рынка в Украине может стартовать не с первичного публичного размещения, а с вторичного публичного размещения. По словам чиновника, одной из компаний, которая может стать публичной, является государственная Укрпочта. Руслан Магомедов добавил, что уже обсуждает этот вариант с руководителем Укрпочты Игорем Смелянским.

Что известно об Укрпочте:

Это единственный национальный оператор почтовой связи Украины.

Укрпочта охватывает всю территорию Украины – примерно более 27 тысяч населенных пунктов, кроме временно оккупированных территорий.

Укрпочта предоставляет почтовые, логистические, финансовые и торговые услуги для частных лиц и корпоративных клиентов.

Компания имеет 24 региональных отделений.

Магомедов убежден, что у украинцев есть "аппетит к инвестированию". Кроме того, он считает, что пенсионным фондам нужно больше вариантов для вложения средств, а не только ОВГЗ и банковские депозиты.