Рост почти на 300%: какая государственная компания отчиталась о ряде побед в 2024 году

Государственная компания Укрнафта за прошлый год существенно увеличила объемы бурения. Кроме того, компания поделилась планами на 2025 год.

Укрнафта увеличила бурение на 280% за год

По итогам 2024 года, компания Укрнафта отчиталась о бурении 10 новых скважин, а также начала возведение еще 12 скважин в 4 квартале. За год компания значительно увеличила объемы бурения, пишет 24 Канал со ссылкой на Укрнафту.

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На сегодня скважины, разработку которых начали в последнем квартале 2024 года, находится на разных стадиях реализации. Всего в прошлом году государственная компания пробурила 32 тысячи метров. Этот показатель вырос на 280% по сравнению с 2023 годом.

Другие достижения Укрнафты за 2024 год:

Компания пробурила самую глубокую скважину за последние 8 лет. Глубина объекта составляет примерно 4520 метров.

Укрнафта исследовала 600 квадратных километров 8 месторождений и площадей с помощью 3D сейсморазведки.

Важно! Государственная компания увеличила объемы добычи нефти и газа второй год подряд. Объемы добычи нефти за год выросли на 0,6% – до 1,418 миллиона тонн, а газа – на 6,5% до 1,17 миллиарда кубометров. Соответствующую информацию обнародовал директор Укрнафты Сергей Корецкий.

В 2025 году Укрнафта имеет целью разрабатывать новые скважины. Компания сообщила, что речь идет о 30 новых скважинах.