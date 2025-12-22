Ко вниманию украинцев: именно эти копейки выводят из обращения

НБУ принял решение вывести из обращения 10 копеек еще с 1 октября 2025 года. Сейчас эта копейка действующая и может свободно использоваться для расчетов. Сдавать эти монеты в банк не нужно.

Почему 10 копеек выводят из обращения?

10 копеек решили вывести, чтобы сократить расходы участников наличного обращения, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Нужно заметить, что именно монеты с этим номиналом наиболее распространены. Сейчас их примерно – 4,1 миллиарда.

Интересно! Всего в наличном обращении Украины находится примерно 5,5 миллиарда штук разменных монет. 1,4 миллиарда из них – 50 копеек.

Если на разменные монеты номиналом 50 копеек сохраняется устойчивый спрос, в частности со стороны сферы торговли, то монеты номиналом 10 копеек прекратили играть существенную роль в наличных расчетах за товары и услуги,

– отмечает регулятор.

Важно понимать, что изъятие 10 копеек будет происходить, когда эти монеты будут попадать в банк. Например, в результате инкассации.

Как будут происходить расчеты без 10 копеек?

Расчеты без 10 копеек могут свободно осуществляться. Для этого регулятор установил правила округления, сообщает Нацбанк.

Обратите внимание! Впервые такие правила были применены, когда из обращения выводились монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек.

Во время безналичных расчетов округления не будет осуществляться, как это происходит и во время округления до сумм, кратных 10 копейкам, что сейчас действуют в Украине с 2018 года,

– указал регулятор.



Как правильно округлять сумму в чеке, если нет копеек / Инфографика НБУ

Какие еще украинские деньги выводятся из обращения сейчас?