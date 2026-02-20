НБУ объявил банкротами два государственных украинских банка
- НБУ признал банкротами государственные банки АО "МОТОР-БАНК" и АО "ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК".
- Оба банка не являются системно важными, поэтому их банкротство не повлияет на стабильность банковского сектора Украины.
19 февраля 2026 года правление НБУ приняло решение о признании двух крупных банков банкротами. Речь идет именно о государственных учреждениях. Что ждет вкладчиков этих банков, читайте дальше.
Какие банки стали банкротами в 2026 году?
НБУ отнес АО "МОТОР-БАНК" к категории неплатежеспособных. Это подтверждено решением №48-рш/БТ, сообщает Нацбанк.
А, согласно решению № 49-рш/БТ, к неплатежеспособным теперь относится банк – АО "ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК".
Акции этих учреждений принадлежат:
- АО "МОТОР-БАНК" – 100 акций принадлежат государству Украина, если опираться на решение Высшего антикоррупционного суда 2024 года;
- АО "ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" – 88,9% принадлежат украинскому государству, отмечает Нацбанк.
Банк не относится к категории системно важных, а его доля в банковском секторе составляла 0,01% от активов платежеспособных банков по состоянию на 01 февраля 2026 года, поэтому его отнесение к категории неплатежеспособных не влияет на стабильность банковского сектора Украины,
– прокомментировал ситуацию, по каждому из финучреждений Нацбанк.
То есть, оба банка не являются системно важными. Соответственно, потрясений банковского сектора – не ожидается.
Заметим, что решение отнести оба банка к проблемным НБУ принял еще 16 декабря 2025 года. Такие изменения были утверждены на основе рисковой деятельности. Как известно, регулятор зафиксировал нарушение норматива минимального размера регулятивного капитала у обоих учреждений.
Важно! НБУ установил минимальное значение для регулятивного капитала на уровне – 200 миллионов гривен.
Когда эти банки признавали неплатежеспособными, их регулятивные капиталы составляли:
- в АО "МОТОР-БАНК" – регулятивный капитал фиксировался на уровне – 173 миллиона гривен;
- АО "ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" – 73 миллиона гривен.
Вернут ли деньги вкладчиками этих банков?
Вкладчики обоих банков получат возмещение. То есть, им вернут вклады. Этот процесс будет осуществлять Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).
Заметим, что возмещение будет проходить в полном объеме. То есть, вместе с начисленными процентами, по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала процедуры.