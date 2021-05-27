В Украине хотят легализовать криптовалюту: как это поможет искать преступников

27 мая 2021 , 06:16
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Источник:

РБК-Україна

В Украине снова заговорили о возможности легализации криптовалют. Несмотря на то, что криптовалюты не являются запрещёнными законом, они никак не регулируются.

Как в Украине будут бороться с преступниками

По словам главы департамента киберполиции Александра Гринчака, начиная от убийств, вымогательств, похищений и заканчивая наркотиками, все эти злодеяния можно связать с криптовалютой. Разве что кроме незаконного использования торговых знаков и нарушение авторских прав.

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Мы за то, чтобы легализовать и перевести криптовалюту в правовое поле. Во-первых, мы наполняем бюджет, а, во-вторых, более эффективно отслеживаем незаконные операции с криптовалютой. К сожалению, весь теневой рынок ею пользуется,
– рассказал он.


Крипторынок стремительно развивается во всем мире / Фото Unsplash

Легализация криптовалют в Украине

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Автор: Юлія Поскробок